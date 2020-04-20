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В Барановичах бесправница сбила пешехода и скрылась с места ДТП. Нашли

20.04.2020 10:22 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В субботу, 18 апреля 2020 года около 7 утра в г. Барановичи 53-летняя водитель "Форд Транзит" на нерегулируемом пешеходном переходе сбила 31-летнего пешехода - с травмами он был госпитализирован.

В Барановичах бесправница сбила пешехода и скрылась с места ДТП. Нашли

После совершения ДТП женщина скрылась с места аварии, но вскоре была задержана сотрудниками ГАИ и Департамента охраны.

Установлено, что она лишена права управления в 2015 году.

 
 
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  В субботу, 18 апреля 2020 года около 7 утра в г. Барановичи 53-летняя водитель "Форд Транзит" на нерегулируемом пешеходном переходе сбила 31-летнего пешехода - с...
 
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