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В Барановичах бесправница сбила пешехода и скрылась с места ДТП. Нашли
20.04.2020 10:22 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В субботу, 18 апреля 2020 года около 7 утра в г. Барановичи 53-летняя водитель "Форд Транзит" на нерегулируемом пешеходном переходе сбила 31-летнего пешехода - с травмами он был госпитализирован.
После совершения ДТП женщина скрылась с места аварии, но вскоре была задержана сотрудниками
Установлено, что она лишена права управления в 2015 году.
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В субботу, 18 апреля 2020 года около 7 утра в г. Барановичи 53-летняя водитель "Форд Транзит" на нерегулируемом пешеходном переходе сбила 31-летнего пешехода - с...
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