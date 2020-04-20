|
Какие курсы валют установили банки в начале рабочей недели
Источник материала: Tut.by
Апрель складывается для белорусского рубля заметно лучше, чем март. В этом месяце рубль падал к доллару только на двух торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже —
Сегодня в начале торгов белорусский рубль падает к доллару и евро, но растет к российскому рублю.
Самый высокий курс продажи банком евро — 2,72 рубля (БПС-Сбербанк), а самый низкий — 2,664 рубля (Франсабанк).
Выгоднее всего сдавать евро в Абсолютбанке и Технобанке — 2,655 рубля.
Самый высокий курс продажи банком доллара — 2,51 рубля (Статусбанк), а самый низкий — 2,455 рубля (Абсолютбанк и Франсабанк).
Выгоднее всего сдавать доллар в Технобанке — 2,45 рубля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Апрель складывается для белорусского рубля заметно лучше, чем март. В этом месяце рубль падал к доллару только на двух торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)