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Какие курсы валют установили банки в начале рабочей недели

20.04.2020 10:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Апрель складывается для белорусского рубля заметно лучше, чем март. В этом месяце рубль падал к доллару только на двух торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже — 1 апреля и 16 апреля. Сегодня в начале торгов нацвалюта падает к доллару и евро, но растет к российскому рублю. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы продажи и покупки сейчас выставляют банки.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сегодня в начале торгов белорусский рубль падает к доллару и евро, но растет к российскому рублю.

Самый высокий курс продажи банком евро — 2,72 рубля (БПС-Сбербанк), а самый низкий — 2,664 рубля (Франсабанк).

Выгоднее всего сдавать евро в Абсолютбанке и Технобанке — 2,655 рубля.

Самый высокий курс продажи банком доллара — 2,51 рубля (Статусбанк), а самый низкий — 2,455 рубля (Абсолютбанк и Франсабанк).

Выгоднее всего сдавать доллар в Технобанке — 2,45 рубля.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Апрель складывается для белорусского рубля заметно лучше, чем март. В этом месяце рубль падал к доллару только на двух торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже...
 
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