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Принц Гарри и Меган Маркл прекратили сотрудничать с четырьмя британскими газетами

20.04.2020 11:02 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Принц Гарри и Меган Маркл прекратили сотрудничать с четырьмя британскими газетами

Герцог и герцогиня Сассекские объявили о прекращении сотрудничества с четырьмя британскими газетами, поскольку, по их мнению, эти таблоиды публикуют о них ложную информацию, сообщает The Guardian, ссылаясь на их письмо изданиям.

Речь идет о Mirror, Express, Daily Mail и Sun.

Принц и его супруга отметили, что эти издания портят жизнь людям, публикуя ложь, искажая информацию и провоцируя агрессию в их адрес.

Герцоги подчеркнули, что после материалов в указанных газетах разрушились жизни некоторых из их знакомых.

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Герцог и герцогиня Сассекские объявили о прекращении сотрудничества с четырьмя британскими газетами, поскольку, по их мнению, эти таблоиды публикуют о них ложную...
 
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