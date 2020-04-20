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Принц Гарри и Меган Маркл прекратили сотрудничать с четырьмя британскими газетами
Источник материала: ОНТ
Герцог и герцогиня Сассекские объявили о прекращении сотрудничества с четырьмя британскими газетами, поскольку, по их мнению, эти таблоиды публикуют о них ложную информацию,
Речь идет о Mirror, Express, Daily Mail и Sun.
Принц и его супруга отметили, что эти издания портят жизнь людям, публикуя ложь, искажая информацию и провоцируя агрессию в их адрес.
Герцоги подчеркнули, что после материалов в указанных газетах разрушились жизни некоторых из их знакомых.
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Герцог и герцогиня Сассекские объявили о прекращении сотрудничества с четырьмя британскими газетами, поскольку, по их мнению, эти таблоиды публикуют о них ложную...
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