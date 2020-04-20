Как в Пинске святили пасху. Фоторепортаж

Источник материала: Пинский Вестник

Трудности укрепляют веру, испытывают нашу человечность. Когда мы выйдем из теперешней напасти, мы станем сильнее, сплоченнее, ответственнее, потому что уже прочувствовали, как плохо человеку оставаться одному. Ничто, тем более защитная маска, не является преградой для православного единства, соборности, духовного единения с Христом.















Пасха в необходимом теперь самоограничении - это возможность сосредоточиться на сущности переживаемых Евангельских событий и благой вести о Воскрешении Спасителя, подумать о здоровье и благополучии близких. Было время, когда и апостолам закрадывались сомнения, но Господь всегда укреплял своих верных чад. И сегодня есть знамения.

















Благодатный огонь вновь снизошел в иерусалимском храме Гроба Господня. И эта новость стала самой ожидаемой и утверждающей в духовной крепости. Стоящие у храмов верующие восторженно делись ею между собой и по телефонам: «Снизошел! Снизошел!» Освятившие пасхальные яства делились с теми, кто оставался дома, или брали их корзинки в храмы.

В приходах старались обслуживать группами. У плащаницы и икон находились ответственные, которые после каждого прикосновения к святыням молящихся использовали дезинфицирующие средства.













На снимках освящение Пасхи на территории строящейся в честь святого мученика младенца Гавриила Белостокского церкви, находящейся у детской больницы. Здесь сооружена часовня. Сейчас приход готовится к важному событию. 3 мая в день поминовения прославляемого покровителя детей будет отслужена первая божественная литургия.



Вячеслав ИЛЬЕНКОВ

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