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Все под контролем? На дезинфекцию больниц и предприятий Минска бросили военных

20.04.2020 11:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

170 военных химиков и 60 единиц техники с нынешней недели приступят к дезинфекции больниц и промышленных предприятий в Минске



Это необходимо, чтоб свести к минимуму возможность распространения COVID-19, сообщает СТВ

Военнослужащие уже подготовили специальные комплекты для обработки, средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие растворы.
 
Теги: Минск
 
 
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170 военных химиков и 60 единиц техники с нынешней недели приступят к дезинфекции больниц и промышленных предприятий в Минске
 
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