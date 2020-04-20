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Все под контролем? На дезинфекцию больниц и предприятий Минска бросили военных
Источник материала: Партизан
170 военных химиков и 60 единиц техники с нынешней недели приступят к дезинфекции больниц и промышленных предприятий в Минске
Это необходимо, чтоб свести к минимуму возможность распространения COVID-19, сообщает
Военнослужащие уже подготовили специальные комплекты для обработки, средства индивидуальной защиты и дезинфицирующие растворы.
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170 военных химиков и 60 единиц техники с нынешней недели приступят к дезинфекции больниц и промышленных предприятий в Минске
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