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Работники Кировских РОЧС и РЦСОН оказывают помощь пожилым гражданам

20.04.2020 — Разное | Кировец  
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Источник материала: Кировец

Работники Кировских РОЧС и РЦСОН оказывают помощь пожилым гражданам
Работники РОЧС совместно со специалистами РЦСОН  оказывают помощь пожилым гражданам.
В связи с наступлением сезонных вирусных инфекционных заболеваний нуждающимся доставляются продукты питания, лекарственные средства и продукты первой необходимости. В заботе и помощи особо нуждаются одинокие, одиноко проживающие пожилые граждане и инвалиды, которые не в состоянии приобрести необходимые товары без посторонней помощи.
В один из дней старший инспектор сектора ПиВО РОЧС Александр Журавский совместно с инспектором по основной деятельности отделения социальной помощи на дому РЦСОН Натальей Богомоловой посетили кировчанку Зинаиду Ивановну Иванову. Для нее были приобретены и доставлены продукты питания. Пожилая женщина поблагодарила за помощь, теплое и душевное общение.
В разговоре представитель РОЧС напомнил ей о соблюдении правил безопасности в быту, об основных требованиях при сжигании мусора, а также вручил женщине наглядно-изобразительную продукцию противопожарной направленности.
Работа РОЧС по оказанию помощи пожилым гражданам во взаимодействии с РЦСОН продолжается…

 
 
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Работники РОЧС совместно со специалистами РЦСОН  оказывают помощь пожилым гражданам. В связи с наступлением сезонных вирусных инфекционных...
 
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