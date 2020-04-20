Работники Кировских РОЧС и РЦСОН оказывают помощь пожилым гражданам

Источник материала: Кировец



Работники РОЧС совместно со специалистами РЦСОН оказывают помощь пожилым гражданам.

В связи с наступлением сезонных вирусных инфекционных заболеваний нуждающимся доставляются продукты питания, лекарственные средства и продукты первой необходимости. В заботе и помощи особо нуждаются одинокие, одиноко проживающие пожилые граждане и инвалиды, которые не в состоянии приобрести необходимые товары без посторонней помощи.

В один из дней старший инспектор сектора ПиВО РОЧС Александр Журавский совместно с инспектором по основной деятельности отделения социальной помощи на дому РЦСОН Натальей Богомоловой посетили кировчанку Зинаиду Ивановну Иванову. Для нее были приобретены и доставлены продукты питания. Пожилая женщина поблагодарила за помощь, теплое и душевное общение.

В разговоре представитель РОЧС напомнил ей о соблюдении правил безопасности в быту, об основных требованиях при сжигании мусора, а также вручил женщине наглядно-изобразительную продукцию противопожарной направленности.

Работа РОЧС по оказанию помощи пожилым гражданам во взаимодействии с РЦСОН продолжается…