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ДТП произошло под Минском: два человека погибли

20.04.2020 11:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ДТП произошло под Минском: два человека погибли

Дорожная трагедия на трассе под Минском. Автомобили столкнулись лоб в лоб – погибли два человека.  

Один из водителей не справился с управлением, выехал на встречную полосу и протаранил микроавтобус – выжил лишь мужчина, который им управлял. Водитель легковушки и его пассажир погибли на месте от полученных травм.    

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Дорожная трагедия на трассе под Минском. Автомобили столкнулись лоб в лоб – погибли два человека.   Один из водителей не справился с управлением, выехал на...
 
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