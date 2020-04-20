ДТП произошло под Минском: два человека погибли

Источник материала: ОНТ

Дорожная трагедия на трассе под Минском. Автомобили столкнулись лоб в лоб – погибли два человека.

Один из водителей не справился с управлением, выехал на встречную полосу и протаранил микроавтобус – выжил лишь мужчина, который им управлял. Водитель легковушки и его пассажир погибли на месте от полученных травм.

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