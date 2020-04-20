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Экс-директор минского "Динамо": Самое время для команды взять паузу в КХЛ

20.04.2020 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Бывший спортивный директор минского «Динамо» Олег Иванов предложил клубу покинуть КХЛ.

«Думаю, сейчас самое время для минского «Динамо» взять паузу в КХЛ. Заявиться в отечественный чемпионат. Спокойно. Без надрыва. Без спешки. Посмотреть на этот проект со стороны. «Другими глазами». Переосмыслить. Перезагрузиться.

Поставить реальные, конкретные задачи. Получить возможность решить эти задачи без суеты. «Отработать» МХЛ, ВХЛ, Европу... Минимизировать селекционные просчеты. Организационные ошибки...

Вернуться в Континентальную Лигу, совершенно четко понимая, что хотим получить от участия нашего клуба в ней. И как это сделать», – написал Иванов в своем Instagram.
 
 
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Бывший спортивный директор минского «Динамо» Олег Иванов предложил клубу покинуть КХЛ.
 
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