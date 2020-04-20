Под Брестом VW врезался в дерево и разлетелся на куски: водитель чудом остался жив

Источник материала: Tut.by

Водитель чудом остался жив после аварии в Брестском районе, сообщили областной ГАИ.





ДТП произошло утром 20 апреля. По предварительной информации, 26-летний водитель Volkswagen Golf ехал по трассе Р94. На 12-м километре дороги он не справился с управлением и съехал в кювет, где автомобиль врезался в дерево.





В результате аварии машина разлетелась на куски, а водитель легковушки чудом остался жив. С травмами различной степени тяжести его госпитализировали в реанимацию.