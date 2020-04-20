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В Норвегии заработали детские сады, а во Франции разрешили посещения домов престарелых
Источник материала: СТВ
Новости мира. Власти некоторых европейских стран смягчают карантин. Так, в Норвегии возобновили работу детские сады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Также разрешено гражданам ездить на дачу.
Такой шаг сделан на фоне улучшения эпидемиологической ситуации. Число инфицированных и госпитализированных в Норвегии ежедневно снижается.
Поляки теперь могут посещать леса и парки для отдыха. В магазинах увеличили число покупателей, которые смогут одновременно находиться в торговом зале. Кроме того, подростки старше 13 лет смогут перемещаться без присмотра взрослых.
Частично ослабляют ограничения и во Франции. Жителям позволили навещать родственников в домах престарелых. Прогулки с детьми и занятия спортом на свежем воздухе разрешены лишь раз в день не далее одного километра от дома и не более часа.
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Новости мира. Власти некоторых европейских стран смягчают карантин. Так, в Норвегии возобновили работу детские сады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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