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Полицейские 40 минут ловили сбежавшего кабана в США: посмотрите, как это выглядело
Источник материала: Tut.by
В штате Коннектикут полицейские попытались поймать кабана, который свободно разгуливал по улицам. Оказалось, что это очень непростая задача: кабан совершенно не хотел сдаваться и постоянно уворачивался от офицеров. Бегать за ним пришлось чуть ли не час, и весь этот процесс попал на видео. Получилось забавно: взгляните сами!
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Зверь не собирался сдаваться.
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