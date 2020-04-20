Полицейские 40 минут ловили сбежавшего кабана в США: посмотрите, как это выглядело

Источник материала: Tut.by

В штате Коннектикут полицейские попытались поймать кабана, который свободно разгуливал по улицам. Оказалось, что это очень непростая задача: кабан совершенно не хотел сдаваться и постоянно уворачивался от офицеров. Бегать за ним пришлось чуть ли не час, и весь этот процесс попал на видео. Получилось забавно: взгляните сами!