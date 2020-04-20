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Россельхознадзор выявил еще две белорусские компании, осуществляющие схему ложного транзита

20.04.2020 11:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Россельхознадзор продолжает проводить анализ поставок подконтрольной продукции из Республики Беларусь в Казахстан, Армению и Киргизию транзитом через территорию Российской Федерации.

Как сообщила пресс-служба ведомства, в результате проведения анализа данных информационных систем Россельхознадзора выявлены новые белорусские компании-посредники (ООО «РАСКАЗ», ООО «Инструментстандарт»), которые осуществляют незаконные поставки белорусской продукции на рынок Российской Федерации, используя схему ложного транзита в Республику Казахстан.

Кроме того, Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь не подтвердил факты оформления ветеринарных сертификатов на подконтрольные товары, перемещаемые указанными белорусскими организациями.

В связи с этим Россельхознадзор с 17 апреля 2020 года вводит ограничения на транзит через территорию России продукции, отправляемой указанными компаниями в страны ЕАЭС.

Ранее Россельхознадзор приостанавил перемещение по территории Российской Федерации подконтрольного товара (мясо говядины), отправляемого белорусской компанией-посредником ООО «Хинтерланд» и предприятиями-производителями ОАО «Могилевский мясокомбинат», ОАО «Ошмянский мясокомбинат», выступающими в качестве отправителей в страны ЕАЭС, до проведения проверки и предоставления ее результатов от госветслужб Казахстана, Киргизии и Белоруссии.

В настоящее время в ходе проведенного анализа Россельхознадзором выявлен 81 белорусский хозяйствующий субъект-посредник и 27 предприятий-производителей (выступавших в качестве отправителей), действовавших по незаконным схемам поставок подконтрольной продукции под видом ложного транзита в адреса получателей стран ЕАЭС.
 
 
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Россельхознадзор продолжает проводить анализ поставок подконтрольной продукции из Республики Беларусь в Казахстан, Армению и Киргизию транзитом через...
 
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