Россельхознадзор выявил еще две белорусские компании, осуществляющие схему ложного транзита

Как сообщила пресс-служба ведомства, в результате проведения анализа данных информационных систем Россельхознадзора выявлены новые белорусские компании-посредники (ООО «РАСКАЗ», ООО «Инструментстандарт»), которые осуществляют незаконные поставки белорусской продукции на рынок Российской Федерации, используя схему ложного транзита в Республику Казахстан.





Кроме того, Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь не подтвердил факты оформления ветеринарных сертификатов на подконтрольные товары, перемещаемые указанными белорусскими организациями.





В связи с этим Россельхознадзор с 17 апреля 2020 года вводит ограничения на транзит через территорию России продукции, отправляемой указанными компаниями в страны ЕАЭС.





Ранее Россельхознадзор приостанавил перемещение по территории Российской Федерации подконтрольного товара (мясо говядины), отправляемого белорусской компанией-посредником ООО «Хинтерланд» и предприятиями-производителями ОАО «Могилевский мясокомбинат», ОАО «Ошмянский мясокомбинат», выступающими в качестве отправителей в страны ЕАЭС, до проведения проверки и предоставления ее результатов от госветслужб Казахстана, Киргизии и Белоруссии.





В настоящее время в ходе проведенного анализа Россельхознадзором выявлен 81 белорусский хозяйствующий субъект-посредник и 27 предприятий-производителей (выступавших в качестве отправителей), действовавших по незаконным схемам поставок подконтрольной продукции под видом ложного транзита в адреса получателей стран ЕАЭС.



