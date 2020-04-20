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28 человек погибли при нападении талибов в Афганистане
Источник материала: ОНТ
28 человек были убиты, пятеро ранены во время нападений боевиков «Талибана» на севере Афганистана. Об этом
Нападения боевиков-радикалов произошли в провинциях Тахар и Балх.
По данным правоохранителей, были ликвидированы трое талибов, включая командира.
Афганская армия взяла ситуацию под контроль.
Фото: Wali Sabawoon / NurPhoto / Getty Images
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28 человек были убиты, пятеро ранены во время нападений боевиков «Талибана» на севере Афганистана. Об этом сообщает TOLOnews. Нападения боевиков-радикалов произошли в...
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