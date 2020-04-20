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"Стой! Стреляют!": гражданам запретили находиться в границах полигонов и стрельбищ
20.04.2020 12:24 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Постановлением Совета Министров от 14 апреля №220 установлен постоянный запрет на нахождение граждан, не имеющих отношения к мероприятиям оперативной и боевой подготовки войск, в границах полигонов и войсковых стрельбищ Вооруженных Сил. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.
Меры направлены в первую очередь на обеспечение безопасности населения.
Правовой акт вступил в силу со дня подписания. Границы полигонов, войсковых стрельбищ Вооруженных Сил на местности обозначаются знаками "Стой! Стреляют!" и "Проезд и проход запрещен!".
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Постановлением Совета Министров от 14 апреля №220 установлен постоянный запрет на нахождение граждан, не имеющих отношения к мероприятиям оперативной и боевой...
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