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Жизнь продолжается: скидки и подарки первым покупателям в день рождения Керхер-центра

20.04.2020 12:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В апреле Керхер-центр нашего города празднует день рождения. По этому поводу здесь приготовили подарки! И скидки, конечно же! Мы узнали, какую выгоду могут получить брестчане - и делимся этой информацией с вами.

Жизнь продолжается: скидки и подарки первым покупателям в день рождения Керхер-центра

Итак, акция ограничена датами с 24 по 26 апреля. В эти дни первые 15 покупателей аппаратов получат в подарок фирменные автомобильные органайзеры и кепки. Также при покупке на сумму 50 рублей и выше каждый получит купон на 15%-ю скидку для покупки садового ассортимента!

Жизнь продолжается: скидки и подарки первым покупателям в день рождения Керхер-центра
 Жизнь продолжается: скидки и подарки первым покупателям в день рождения Керхер-центра

Кроме этого, популярные позиции надежной европейской техники Керхер сейчас можно приобрести со значительной скидкой. Таких, кстати, сейчас насчитывается больше десятка. Среди них - минимойки различной мощности и назначения, пылесосы, пароочиститель и стеклоочиститель.⠀

Подробнее о минимойках

МИНИМОЙКА KARCHER K 5 COMPACT RELAUNCH

Жизнь продолжается: скидки и подарки первым покупателям в день рождения Керхер-центра
Аппартом можно пользоваться как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. А новая система хранения шланга позволяет удобно хранить шланг непосредственно на корпусе аппарата. Минимойка оснащена двигателем водяного охлаждения и алюминиевой помпой насоса, что позволяет регулярно устранять загрязнения средней степени. Комплектация: пистолет с системой Quick Connect, 8-метровый шланг высокого давления, струйная трубка Vario Power для удобной регулировки давления воды и грязевая фреза для удаления стойких загрязнений. Алюминиевый насос надежно защищен фильтром предварительной очистки воды.

Цена: 798 руб. (экономия 90 руб.)

Жизнь продолжается: скидки и подарки первым покупателям в день рождения Керхер-центра

МИНИМОЙКА KARCHER K 5 FULL CONTROL

Модель K 5 Full Control предназначена для регулярного использования на поверхностях со средним уровнем загрязнения: мойка легкового автомобиля, мотоцикла, велосипеда, тротуарной плитки, забора, садовой мебели и инвентаря. Производительность по площади – 40 м²/ч. Максимальное давление 145 бар, 500 литров в час. Благодаря пистолету Full Control легко определить необходимое давление для конкретной поверхности.

Жизнь продолжается: скидки и подарки первым покупателям в день рождения Керхер-центра

Давление можно регулировать с помощью насадок, а параметры будут отображаться на LED-дисплее пистолета. Благодаря телескопической ручке аппарат не только удобно переносить, но и можно компактно хранить. Система забора химии Plug ‘n’ Clean позволяет быстро менять чистящие средства всего одним движением руки.

Цена: 876 руб. (экономия 252 руб.)

Жизнь продолжается: скидки и подарки первым покупателям в день рождения Керхер-центра

МИНИМОЙКА KARCHER K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS

Жизнь продолжается: скидки и подарки первым покупателям в день рождения Керхер-центра
С минимойкой высокого давления K 5 Premium Full control Plus, которая оснащена барабаном для намотки шланга, вы всегда найдете верное давление для любой поверхности. Регулировка струи стала проще за счет использования струйной трубки 3-в-1. Давление регулируется непосредственно на пистолете высокого давления с помощью кнопок + / – для максимального удобства использования. Также нет необходимости менять насадку, чтобы наносить чистящее средство. Удобная парковочная позиция позволяет разместить пистолет с насадкой непосредственно на аппарате во время коротких перерывов в работе. Телескопическая ручка позволяет подстроиться под любой рост, что значит простое перемещение аппарата с места на место, а также практичное хранение с экономией места. Система Plug’n’Clean позволяет сменить чистящее средство в один момент. Низкий центр тяжести аппарата добавляет устойчивости во время использования. Рекомендуемая площадь использования до 40 м²/ч.

Цена: 1134 руб. (экономия 95 руб.)

Жизнь продолжается: скидки и подарки первым покупателям в день рождения Керхер-центра

МИНИМОЙКА KARCHER K 5

Жизнь продолжается: скидки и подарки первым покупателям в день рождения Керхер-центра
Минимойка «Керхер» К 5 подойдет для удаления серьезных загрязнений на легковых автомобилях и фасадах зданий. Модель оснащена инновационным двигателем водяного охлаждения, встроенным фильтром для очистки воды и системой Quick Connect, которая позволяет присоединять насадки к пистолету одним движением. Длина шланга высокого давления аппарата составляет 8 м. В комплект входят грязевая фреза, насадка Vario Power и универсальное чистящее средство.

Цена: 849 руб. (экономия 177 руб.)

Жизнь продолжается: скидки и подарки первым покупателям в день рождения Керхер-центра

МИНИМОЙКА KARCHER K2

Жизнь продолжается: скидки и подарки первым покупателям в день рождения Керхер-центра
Мойка высокого давления KÄRCHER K 2 отлично подходит для устранения незначительных загрязнений. Данный аппарат предназначен для периодической чистки мебели, велосипедов, садовых дорожек, садового инвентаря. Компактный аппарат данного класса занимает очень мало места при хранении и снабжен удобной ручкой для переноски. Модель имеет встроенный механизм всасывания чистящего средства. Малый вес и ручка удобной формы дают возможность легкой и удобной транспортировки. Для работы достаточно подключить аппарат к розетке и водопроводному крану. Максимальное давление 110 бар, 360 литров в час.

Цена: 246 руб. (экономия 27 руб.)

Жизнь продолжается: скидки и подарки первым покупателям в день рождения Керхер-центра

МИНИМОЙКА KARCHER K3

Жизнь продолжается: скидки и подарки первым покупателям в день рождения Керхер-центра
Аппарат K3 – скажи “Прощай!” грязи. Аппарат оснащен 6 м шлангом, насадкой Vario Power (веерной) и грязевой фрезой, пистолетом Quick Connect. Колеса и ручка для перемещения позволяют легко доставлять его к разным местам выполнения работ. Производительность по площади достигает 25м2/час. Аппарат K3 оснащен встроенным фильтром, который надежно защищает мотор от попадания частиц грязи.

Цена: 297 руб. (экономия 48 руб.)

Жизнь продолжается: скидки и подарки первым покупателям в день рождения Керхер-центра

Подробнее о пылесосах

ПЫЛЕСОС С АКВАФИЛЬТРОМ DS 6 PREMIUM MEDICLEAN

DS 6 Premium – это пылесос для сухой уборки, который не только позволяет идеально очистить поверхности, но и получить на выходе на 99,99% очищенный воздух. Аквафильтр способствует увлажнению воздуха в помещении и гарантирует первую ступень очистки.

Жизнь продолжается: скидки и подарки первым покупателям в день рождения Керхер-центра

Затем воздух проходит сквозь промежуточных фильтр, который защищает электродвигатель. И наконец почти чистый воздух пропускается через НЕРА-фильтр 13, который задерживает даже экскременты полевых клещей (самый распространенный аллерген в быту). Кроме того, НЕРА-13 не пропускает запахи. Турбощетка позволяет идеально очистить даже длинноворсные ковры. Поэтому этот пылесос идеально подходит для аллергиков, астматиков, маленьких детей и владельцев домашних животных.

Цена: 785 руб. (экономия 139 руб.)

Жизнь продолжается: скидки и подарки первым покупателям в день рождения Керхер-центра

ПЫЛЕСОС KARCHER VC 5 PREMIUM (WHITE)

Жизнь продолжается: скидки и подарки первым покупателям в день рождения Керхер-центра
Удобный пылесос компактного размера серии VC 5 Premium будет просто незаменим во время уборки небольших площадей. Он не требует дополнительного пространства для хранения, но тем не менее очень мощный. Его достоинством является очень прочная конструкция и специальная насадка сухой уборки с особой геометрией подошвы и гибкого соединения, которая была разработана специально для данной модели. Она обеспечивает максимальную мощность чистки при малой потребляемости электроэнергии. Помимо этого модель оснащена специальной колбой для сбора пыли. Больше не нужно тратить деньги на покупку и смену фильтр-мешков. Пылесос VC 5 Premium также поставляется с широким набором аксессуаров, которые можно использовать не только для уборки ковров и твердых покрытий, но и для очистки труднодоступных мест и деликатных поверхностей.

Цена: 464 руб. (экономия 82 руб.)

Жизнь продолжается: скидки и подарки первым покупателям в день рождения Керхер-центра

Пароочиститель и стеклоочиститель

ПАРООЧИСТИТЕЛЬ KARCHER SC 3 EASYFIX

Жизнь продолжается: скидки и подарки первым покупателям в день рождения Керхер-центра
Новая модель пароочистителя от Керхер SC 3 EASYFIX – это самый быстрый в нагревании пароочиститель! Он нагревается всего за 30 секунд. Проточный нагреватель и возможность долива воды в любой момент обеспечивают быстрый нагрев и непрерывную работу. Фильтр от накипи автоматически очищает воду, что продлевает срок службы аппарата. Пароочиститель очищает любые твердые поверхности без применения химии. Устраняет 99,99% бытовых бактерий. Благодаря разнообразным аксессуарам очищает фитинги, плитку, варочные поверхности, вытяжки и сантехнику. Насадка для пола Comfort имеет подвижный шарнир, что делает уборку удобным. Мощность подачи пара имеет 2 уровня.

Цена: 462 руб. (экономия 30 руб.)

Жизнь продолжается: скидки и подарки первым покупателям в день рождения Керхер-центра

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ WV 2 PREMIUM BLACK EDITION

Жизнь продолжается: скидки и подарки первым покупателям в день рождения Керхер-центра
Юбилейная модель WV 2 Premium Black отличается новым дизайном и увеличенным на 40% временем работы. С инновационной разработкой для мойки окон уборка окон станет удовольствием. Керхер специально разработал стеклоочиститель, который без разводов справится ос своей задачей. В комплекте бутылочка пульверизатор, микроволоконная насадка и сам аппарат. Благодаря дополнительной узкой насадке вы сможете убрать даже окна в маленьких узких рамах.

Цена: 186 руб. (экономия 33 руб.)

Жизнь продолжается: скидки и подарки первым покупателям в день рождения Керхер-центра


Приобрести технику Керхер с выгодой и при этом еще получить в подарок органайзер и кепку можно в Керхер-центре нашего города с 24 по 26 апреля! Не упустите возможность попасть в число первых 15 покупателей!

Акционная цена действует также при покупке в рассрочку!

Адрес: г. Брест, ул. Московская, 281

Телефон: (8 0162) 491 777, +375 (44) 501 30 30 (Велком)

Сайт: karchershop.by 

Время работы: пн-пт 9:00-20:00, сб 10:00-19:00, вс 10:00-17:00

Добро пожаловать!

Жизнь продолжается: скидки и подарки первым покупателям в день рождения Керхер-центра

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Жизнь продолжается: скидки и подарки первым покупателям в день рождения Керхер-центра Жизнь продолжается: скидки и подарки первым покупателям в день рождения Керхер-центра Жизнь продолжается: скидки и подарки первым покупателям в день рождения Керхер-центра

*на правах рекламы
ИООО «Керхер»
УНП 191 767 802

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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  В апреле Керхер-центр нашего города празднует день рождения. По этому поводу здесь приготовили подарки! И скидки, конечно же! Мы узнали, какую выгоду могут...
 
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