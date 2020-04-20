|
В Брестском районе в ДТП водитель чудом остался жив после того, как авто разорвало в клочья
20.04.2020 12:24 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Дорожная авария произошла сегодня, 20 апреля 2020 года около семи утра.
По предварительной информации: 26-летний житель деревни Прилуки Брестского района, управляя автомобилем «Фольксваген Гольф», двигался по автодороге Р94 Брестского района. На 12 километре вышеуказанной дороги водитель не справился с управлением, съехал в кювет и совершил наезд на придорожное дерево.
В результате ДТП водитель с травмами госпитализирован в реанимацию.
Проводится проверка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дорожная авария произошла сегодня, 20 апреля 2020 года около семи утра. По предварительной информации: 26-летний житель деревни Прилуки Брестского района, управляя...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)