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В Брестском районе в ДТП водитель чудом остался жив после того, как авто разорвало в клочья

20.04.2020 12:24 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла сегодня, 20 апреля 2020 года около семи утра.

В Брестском районе в ДТП водитель чудом остался жив после того, как авто разорвало в клочья

По предварительной информации: 26-летний житель деревни Прилуки Брестского района, управляя автомобилем «Фольксваген Гольф», двигался по автодороге Р94 Брестского района. На 12 километре вышеуказанной дороги водитель не справился с управлением, съехал в кювет и совершил наезд на придорожное дерево.

В Брестском районе в ДТП водитель чудом остался жив после того, как авто разорвало в клочья

В результате ДТП водитель с травмами госпитализирован в реанимацию.

В Брестском районе в ДТП водитель чудом остался жив после того, как авто разорвало в клочья

Проводится проверка.

В Брестском районе в ДТП водитель чудом остался жив после того, как авто разорвало в клочья

Смотрите фото и видео очевидцев с места происшествия.

 
 
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  Дорожная авария произошла сегодня, 20 апреля 2020 года около семи утра. По предварительной информации: 26-летний житель деревни Прилуки Брестского района, управляя...
 
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