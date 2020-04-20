В Брестском районе в ДТП водитель чудом остался жив после того, как авто разорвало в клочья

Источник материала: Виртуальный Брест

Дорожная авария произошла сегодня, 20 апреля 2020 года около семи утра.





По предварительной информации: 26-летний житель деревни Прилуки Брестского района, управляя автомобилем «Фольксваген Гольф», двигался по автодороге Р94 Брестского района. На 12 километре вышеуказанной дороги водитель не справился с управлением, съехал в кювет и совершил наезд на придорожное дерево.





В результате ДТП водитель с травмами госпитализирован в реанимацию.





Проводится проверка.





Смотрите фото и видео очевидцев с места происшествия .