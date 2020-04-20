Доллар и евро растут на торгах. Какие курсы валют установили банки в начале рабочей недели

Источник материала: Виртуальный Брест

Апрель складывается для белорусского рубля заметно лучше, чем март. В этом месяце рубль падал к доллару только на двух торгах на Белорусской валютно-фондовой бирже — 1 апреля и 16 апреля. Сегодня в начале торгов нацвалюта падает к доллару и евро, но растет к российскому рублю. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы продажи и покупки сейчас выставляют банки.





Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сегодня в начале торгов доллар вырос на 0,32% — до 2,4528 рубля, а евро — на 0,51% (до 2,6623 рубля). Российский рубль упал на 0,74% — до 3,2803 белорусского рубля за 100 российских рублей (данные по состоянию на 10.30).

Самый высокий курс продажи банком евро — 2,72 рубля (БПС-Сбербанк), а самый низкий — 2,664 рубля (Франсабанк).

Выгоднее всего сдавать евро в Абсолютбанке и Технобанке — 2,655 рубля.

Самый высокий курс продажи банком доллара — 2,51 рубля (Статусбанк), а самый низкий — 2,455 рубля (Абсолютбанк и Франсабанк).

Выгоднее всего сдавать доллар в Технобанке — 2,45 рубля.