На этой неделе в Беларуси потеплеет

Источник материала: Ежедневник

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Уже во вторник дневная температура будет достигать 15 градусов, потепление продолжится и во второй половине недели.

Завтра в Беларуси ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Ветер ожидается северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от минус 3 до плюс 2 градусов, местами в южных районах - до минус 4-6 градусов. Днем воздух прогреется до 9-15 градусов, сообщает Белта со ссылкой на Белгидромет. Аналогичная погода ожидаетя и в среду. В четверг же дневная температура воздуха будет колебаться от плюс 10 по северо-востоку до плюс 18 в западных районах страны.

Во второй половине недели в Беларуси ожидаются кратковременные дожди. Температура воздуха в ночные часы будет слабоположительной от нуля до плюс 6 градусов, по югу - до 8 градусов тепла. Днем ожидается 10-17 градусов со знаком плюс, по югу страны в отдельные дни воздух прогреется до 18-20 градусов.