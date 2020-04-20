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Метеорный поток Лириды смогут наблюдать жители Земли

20.04.2020 12:12 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Метеорный поток Лириды смогут наблюдать жители Земли

Жители Земли могут полюбоваться невероятно красивым звездопадом. Метеорный поток называется Лириды, он начался 16 апреля и продлится по 25 апреля, сообщает Space.com.

Звездопад достигнет пика в ночь на 21 апреля. Также он хорошо будет виден и в ночь на 22 апреля, при этом смотреть его можно в любую ночь до 25 апреля.

По данным источника, «падающие звезды» при благоприятной погоде будут видны даже без биноклей и телексопов. Во время пика можно наблюдать до 20 метеоров в час. Он обычно длится около двух часов.

Отмечается, что в этот раз Луна не помешает наблюдению, поскольку пик совпал с новолунием, яркий свет спутника Земли не будет затмевать звездопад. Лучше всего наблюдать за этим явлением в местах, где нет сильного освещения зданий и других объектов.

Добавим, что метеорный поток Лириды наблюдается в небе каждый год во второй половине апреля.

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Жители Земли могут полюбоваться невероятно красивым звездопадом. Метеорный поток называется Лириды, он начался 16 апреля и продлится по 25 апреля, сообщает Space.com....
 
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