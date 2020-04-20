﻿ Об оказании содействия предприятиям. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Об оказании содействия предприятиям

20.04.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

В рамках проводимой государственными органами работы по недопущению распространения инфекции COVID-19 в Республике Беларусь, а также ввиду поручений, данных Главой государства в части изготовления на предприятиях легкой промышленности защитных изделий для сотрудников медучреждений и граждан в целом, просим оказать содействие:

  • по поиску через региональные центры занятости персонала, имеющего квалификацию «швея» либо навыки работы на швейном оборудовании, для последующего трудоустройства на предприятиях, изготавливающих защитные маски (Приложение);
  • в широком информировании общественности посредством региональных средств массовой информации (печатных, электронных СМИ, телеканалов, групп в социальных медиа) о возможности трудоустройства на предприятиях, указанных в Приложении, для пошива защитных изделий.

Дополнительно сообщаем, что на указанных предприятиях возможна организация обучения пошиву защитных масок для желающих трудоустроиться.

Принимая во внимание значимость данных Главой государства поручений по эффективной организации производства защитных изделий, просим в максимально сжатые сроки принять всевозможные меры по оказанию содействия в решении обозначенных выше вопросов и информировать концерн «Беллегпром» до 16.00 15 апреля 2020 года.

Первый заместитель

председателя концерна                                                      В.В.Дединец

 

Приложение

№ п/п

Наименование предприятия

Брестская область

1.

ОАО «БПХО»

2.

ОАО «Полесье»

3.

ЧУПТП «Соло-Пинск»

4.

ОДО «Панда»

Витебская область

5.

УП «Витебский меховой комбинат»

6.

РУПТП «Оршанский льнокомбинат»

7.

ОАО «Знамя индустриализации»

Гомельская область

8.

ОАО «Речицкий текстиль»

9.

ОАО «8 Марта»

10.

ОАО «МШФ Надэкс»

11.

ОАО «Жлобинская швейная фабрика»

12.

ОАО «Коминтерн»

Гродненская область

13.

ОАО «Белкредо»

14.

СООО «Конте Спа»

15.

ООО «МедЛен»

Могилевская область

16.

ОАО «Славянка»

17.

ОАО «Бобруйсктрикотаж»

18.

ОАО «Моготекс»

19.

ОАО «Лента»

20.

ЗАО «Веснянка»

Минская область

21.

ОАО «Свитанок»

22.

ОАО «Элиз»

23.

ОАО «Марк Формэль»

24.

ЗАО «Купалинка»

25.

ОАО «Калинка»

г. Минск

26.

ОАО «Центр Моды»

27.

ОАО «Галантэя»

28.

СП ЗАО «Милавица»

29.

ОАО «Легпромцентр»

30.

ОАО «Элема»

 


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках проводимой государственными органами работы по недопущению распространения инфекции COVID-19 в Республике Беларусь, а также ввиду поручений, данных Главой
 
Новости дня
Новости разные
 
Влажные салфетки с кобринской пропиской
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
20.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика