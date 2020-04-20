Об оказании содействия предприятиям

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В рамках проводимой государственными органами работы по недопущению распространения инфекции COVID-19 в Республике Беларусь, а также ввиду поручений, данных Главой государства в части изготовления на предприятиях легкой промышленности защитных изделий для сотрудников медучреждений и граждан в целом, просим оказать содействие:

по поиску через региональные центры занятости персонала, имеющего квалификацию «швея» либо навыки работы на швейном оборудовании, для последующего трудоустройства на предприятиях, изготавливающих защитные маски (Приложение);

в широком информировании общественности посредством региональных средств массовой информации (печатных, электронных СМИ, телеканалов, групп в социальных медиа) о возможности трудоустройства на предприятиях, указанных в Приложении, для пошива защитных изделий.

Дополнительно сообщаем, что на указанных предприятиях возможна организация обучения пошиву защитных масок для желающих трудоустроиться.

Принимая во внимание значимость данных Главой государства поручений по эффективной организации производства защитных изделий, просим в максимально сжатые сроки принять всевозможные меры по оказанию содействия в решении обозначенных выше вопросов и информировать концерн «Беллегпром» до 16.00 15 апреля 2020 года.

Первый заместитель

председателя концерна В.В.Дединец

Приложение

№ п/п Наименование предприятия Брестская область 1. ОАО «БПХО» 2. ОАО «Полесье» 3. ЧУПТП «Соло-Пинск» 4. ОДО «Панда» Витебская область 5. УП «Витебский меховой комбинат» 6. РУПТП «Оршанский льнокомбинат» 7. ОАО «Знамя индустриализации» Гомельская область 8. ОАО «Речицкий текстиль» 9. ОАО «8 Марта» 10. ОАО «МШФ Надэкс» 11. ОАО «Жлобинская швейная фабрика» 12. ОАО «Коминтерн» Гродненская область 13. ОАО «Белкредо» 14. СООО «Конте Спа» 15. ООО «МедЛен» Могилевская область 16. ОАО «Славянка» 17. ОАО «Бобруйсктрикотаж» 18. ОАО «Моготекс» 19. ОАО «Лента» 20. ЗАО «Веснянка» Минская область 21. ОАО «Свитанок» 22. ОАО «Элиз» 23. ОАО «Марк Формэль» 24. ЗАО «Купалинка» 25. ОАО «Калинка» г. Минск 26. ОАО «Центр Моды» 27. ОАО «Галантэя» 28. СП ЗАО «Милавица» 29. ОАО «Легпромцентр» 30. ОАО «Элема»