Влажные салфетки с кобринской пропиской

Источник материала: Кобринский вестник

Современная мама не может представить себе уход за ребёнком без влажных салфеток. Торговая есть готова предложить десятки вариантов этого гигиенического средства, среди которых можно найти и те салфетки, которые производят в Кобрине.





На снимке: линия по производству влажных салфеток в действии. Фото автора.

Линию по производству детских влажных салфеток открыл владелец ЧТУП «Авангард СМ» Николай Остапук, который уже 14 лет занимается продажей стройматериалов.

– Идея пришла неожиданно. Мне всегда хотелось попробовать себя ещё в чём-то. Такое производство не широко представлено в Беларуси, – рассказывает Николай Николаевич. – Есть в Гродно, Могилёве, в нашей области – в Антополе, но там салфетки производят для гигиены животных.

Помещение под цех готовили около года. Нужно было произвести ремонт, чтобы условия соответствовали санитарным нормам.

На линии работают всего несколько человек – процесс практически полностью автоматизирован. В смену может производиться до 2,5 тыс. упаковок влажных салфеток.

Оборудование , в том числе упаковочный станок, китайского производства.

Здесь строго соблюдают специальные нормы гигиены, понимая, какую «нежную» продукцию выпускают. В цех меня пустили только в полном «обмундировании» – бахилы, халат, шапочка, специальная маска.

В производстве используют специально очищенную воду, которая обеззараживается ультрафиолетовыми лучами. Вода поступает в специальный миксер, куда добавляют отдушку и пропитку, – составом пропитывают материал будущих салфеток. Он представляет собой большой моток, который в последующем будет разрезан по определённым параметрам.

– Материал мы заказываем в Санкт-Петербурге, – уточняет Николай Николаевич.

Производимую продукцию можно найти как в Кобрине, так и в торговых сетях страны. Для выхода на заграничные рынки, по словам предпринимателя, нужны большие объёмы, что требует больших мощностей. Пока у предпринимателя такой возможности нет, но он уверен, что со временем и эта идея найдёт своё воплощение.

Людмила ПАШКОВИЧ.