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Джасурбек Яхшибоев лидирует в списке самых полезных игроков чемпионата Беларуси по футболу
Источник материала: ОНТ
Джасурбек Яхшибоев сохраняет лидерство в списке самых полезных игроков чемпионата Беларуси по футболу.
После пяти матчей узбекский форвард столичного «Энергетика БГУ» имеет коэффициент 5,70. На втором месте идет полузащитник жодинцев Габриэл Рамос, а на третьем — голкипер «Слуцка» Борис Панкратов. В топ-8 представлен лишь один игрок БАТЭ, и вовсе нет представителей «Шахтера» и брестского «Динамо».
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Джасурбек Яхшибоев сохраняет лидерство в списке самых полезных игроков чемпионата Беларуси по футболу. После пяти матчей узбекский форвард столичного...
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