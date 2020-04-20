Джасурбек Яхшибоев лидирует в списке самых полезных игроков чемпионата Беларуси по футболу

Источник материала: ОНТ

Джасурбек Яхшибоев сохраняет лидерство в списке самых полезных игроков чемпионата Беларуси по футболу.

После пяти матчей узбекский форвард столичного «Энергетика БГУ» имеет коэффициент 5,70. На втором месте идет полузащитник жодинцев Габриэл Рамос, а на третьем — голкипер «Слуцка» Борис Панкратов. В топ-8 представлен лишь один игрок БАТЭ, и вовсе нет представителей «Шахтера» и брестского «Динамо».

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