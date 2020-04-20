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Суд вынес приговор водителю Opel, который на улице Брыля насмерть сбил пешехода

20.04.2020 13:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Водитель легковушки, насмерть сбивший пешехода в Минске, получил 2 года колонии-поселения. Об этом сообщили в пресс-службе Минского городского суда.


Напомним, авария произошла 22 ноября 2019 года на столичной улице Янки Брыля. Следователи установили, что 42-летний водитель Opel Zafira ехал со скоростью не менее 93,7 км/ч и сбил 45-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.

16 апреля суд Московского района признал водителя виновным по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения. Также мужчину лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств, на 5 лет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

 
Теги: Минск
 
 
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Следователи установили, что 42-летний водитель Opel Zafira ехал со скоростью не менее 93,7 км/ч.
 
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