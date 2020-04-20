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«Славкалий» Михаила Гуцериева добыл первую соль на Нежинском ГОК

20.04.2020 13:04 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: slavkaliy.com

На глубине 567 метров стволопроходческие машины достигли первого слоя каменной соли.

Как сообщается в пресс-релизе компании, на строящемся калийном предприятии проходка шахтных стволов выполняется механизированным способом с помощью стволопроходческих машин SBR, изготовленных в Германии по заказу «Славкалия».  Отмечается, что технология не имеет аналогов в Европе, высокоэффективна и экологична, поскольку заменяет ручной труд в шахте и не требует применения взрывчатки.

Проходческие комплексы на Нежинском ГОК развили скорость до 5,3 метров в сутки.

Нежинский горно-обогатительный комбинат строится на базе Старобинского месторождения калийных солей. Работы начались в 2016 году. Общая цена проекта – 2 млрд долларов. Для строительства привлекался китайский кредит на 1,4 млрд долларов. Мощность Нежинского ГОК должна составить до 2 млн тонн калия в год.

 
 
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На глубине 567 метров стволопроходческие машины достигли первого слоя каменной соли.
 
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