«Славкалий» Михаила Гуцериева добыл первую соль на Нежинском ГОК

Источник материала: Ежедневник

фото: slavkaliy.com

На глубине 567 метров стволопроходческие машины достигли первого слоя каменной соли.

Как сообщается в пресс-релизе компании, на строящемся калийном предприятии проходка шахтных стволов выполняется механизированным способом с помощью стволопроходческих машин SBR, изготовленных в Германии по заказу «Славкалия». Отмечается, что технология не имеет аналогов в Европе, высокоэффективна и экологична, поскольку заменяет ручной труд в шахте и не требует применения взрывчатки.

Проходческие комплексы на Нежинском ГОК развили скорость до 5,3 метров в сутки.

Нежинский горно-обогатительный комбинат строится на базе Старобинского месторождения калийных солей. Работы начались в 2016 году. Общая цена проекта – 2 млрд долларов. Для строительства привлекался китайский кредит на 1,4 млрд долларов. Мощность Нежинского ГОК должна составить до 2 млн тонн калия в год.