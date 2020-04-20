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Банка березового сока стала причиной пожара на балконе в Бресте
Источник материала: ОНТ
Из-за банки с березовым соком на балконе многоэтажки в Бресте возник пожар. Об этом
Жительница Бреста обратилась в городской отдел по ЧС. Женщина сообщила о пожаре на балконе. Огонь повредил имущество и внутреннюю отделку, потолок и стены были закопчены. В квартире никого не было, окна балкона были закрыты, поэтому хозяйка отрицала возможность возгорания из-за непотушенной сигареты. Для выяснения обстоятельств произошедшего была назначена судебная экспертиза.
Специалисты исключили варианты с замыканием электропроводки и неисправностью нагревательных приборов. Внимание было обращено на то, что в очаге пожара стояли стеклянные банки с соком. Рядом с закатками, уточнила хозяйка, лежали фрагменты картона, газеты, одежда. Так появилось предположение, что фокусировка солнечных лучей банкой с соком могла стать причиной возгорания. Уточняется, что в экспертной практике подобное встречается редко.
Чтобы подтвердить предположение, был проведен эксперимент. Специалисты восстановили ситуацию до пожара. Вскоре в месте, где банка фокусировала солнечные лучи, началось тление и дымление газеты. На поверхности бумаги температура составляла 187 градусов и продолжала нарастать.
Результаты эксперимента позволили дать экспертное заключение о причинах пожара.
Фото: Управление Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области
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Из-за банки с березовым соком на балконе многоэтажки в Бресте возник пожар. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление Государственного комитета судебных...
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