ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Банка березового сока стала причиной пожара на балконе в Бресте

20.04.2020 13:10 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Банка березового сока стала причиной пожара на балконе в Бресте

Из-за банки с березовым соком на балконе многоэтажки в Бресте возник пожар. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области.

Жительница Бреста обратилась в городской отдел по ЧС. Женщина сообщила о пожаре на балконе. Огонь повредил имущество и внутреннюю отделку, потолок и стены были закопчены. В квартире никого не было, окна балкона были закрыты, поэтому хозяйка отрицала возможность возгорания из-за непотушенной сигареты. Для выяснения обстоятельств произошедшего была назначена судебная экспертиза.

Специалисты исключили варианты с замыканием электропроводки и неисправностью нагревательных приборов. Внимание было обращено на то, что в очаге пожара стояли стеклянные банки с соком. Рядом с закатками, уточнила хозяйка, лежали фрагменты картона, газеты, одежда. Так появилось предположение, что фокусировка солнечных лучей банкой с соком могла стать причиной возгорания. Уточняется, что в экспертной практике подобное встречается редко.

Чтобы подтвердить предположение, был проведен эксперимент. Специалисты восстановили ситуацию до пожара. Вскоре в месте, где банка фокусировала солнечные лучи, началось тление и дымление газеты. На поверхности бумаги температура составляла 187 градусов и продолжала нарастать.

Результаты эксперимента позволили дать экспертное заключение о причинах пожара.

Фото: Управление Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Из-за банки с березовым соком на балконе многоэтажки в Бресте возник пожар. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление Государственного комитета судебных...
 
Новости дня
Новости разные
 
Рыба в пруду «сошла с ума» от свежей воды из реки
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
20.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика