В Свислочском районе в ДТП погибли два молодых человека

20 апреля около 3 часов ночи в Свислочском районе на автодороге «Гринки-Романовцы» произошло ДТП со смертельным исходом.
22 летний водитель, управляя автомашиной «Фольксваген Туран», на дороге с песчаным покрытием не справился с управлением и совершил наезд на придорожное дерево.
От полученных травм он сам и его 22-летний пассажир скончались на месте ДТП.
Кроме них в салоне автомобиля находилось еще 3 пассажира-девушки. Двое из них не пострадали. Одну 16-летнюю с травмами доставили в больницу.
Со слов одной из пассажирок, причиной ДТП могло послужить внезапно выбежавшее на проезжую часть дикое животное.
На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа, сотрудники МЧС и скорая,
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