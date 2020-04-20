В Свислочском районе в ДТП погибли два молодых человека

Источник материала: Новости Волковыска

20 апреля около 3 часов ночи в Свислочском районе на автодороге «Гринки-Романовцы» произошло ДТП со смертельным исходом.

22 летний водитель, управляя автомашиной «Фольксваген Туран», на дороге с песчаным покрытием не справился с управлением и совершил наезд на придорожное дерево.

От полученных травм он сам и его 22-летний пассажир скончались на месте ДТП.

Кроме них в салоне автомобиля находилось еще 3 пассажира-девушки. Двое из них не пострадали. Одну 16-летнюю с травмами доставили в больницу.

Со слов одной из пассажирок, причиной ДТП могло послужить внезапно выбежавшее на проезжую часть дикое животное.

На место происшествия выбывала следственно-оперативная группа, сотрудники МЧС и скорая, сообщает Гродненская облавтоинспекция.







