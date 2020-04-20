«Могут страдать годами». Подолог о проблемах стоп и ногтей, которые нужно лечить у врача

Источник материала: Tut.by

Почему врастает ноготь, как правильно ухаживать за ступнями и какие мозоли не пройдут сами по себе? HEALTH.TUT.BY поговорил с витебским подологом Дмитрием Мачульским.

Дмитрий Мачульский Подолог кабинета здоровой стопы кабинета здоровой стопы

Почему врастают ногти и чем тут поможет подолог

— С какими проблемами обычно приходят к подологу?

— Если говорить обобщенно, подология решает вопросы деформации ногтевых пластин стоп, которые спровоцированы дерматологическими, хирургическими, эндокринологическими и ортопедическими заболеваниями. Если же называть какие-то конкретные и наиболее распространенные задачи, то это вросший ноготь, онихомикоз (грибковое поражение ногтя), мозоли, бородавки, ониходистрофии (изменение ногтевых пластин вследствие трофических расстройств), трещины.

— Часто пишут, что подолог — это специалист аппаратного педикюра с медицинским образованием. Так ли это?

— И подолог может «навести красоту», но все же перепутать его с мастером по педикюру практически невозможно. В салоны клиенты идут исключительно за «красотой», а подология абсолютно не позиционируется как эстетическая услуга. Тут в приоритете физиологичность и стерильность манипуляций, нацеленность на решение конкретной проблемы, которая человеку мешает полноценно жить. Однако бывает парамедицинский аппаратный педикюр, за которым обращаются ради гигиенической обработки стоп.

— Кому такой обязательно нужно делать?

— Никому не помешает. Если у человека здоровая стопа — это просто гигиена. Но если же у него есть какая-то проблема, например, мозоли, трещины, натоптыши, то педикюр у подолога поможет с ней справиться. Отдельная категория клиентов в кабинете подолога — это люди с риском развития синдрома диабетической стопы, для которых регулярный уход повышает шансы избежать ампутации.

— Из-за чего может врастать ноготь?

— Причинами врастания ногтевой пластины (онихокриптоза) может быть неправильный уход (а конкретно, подстригание ногтей), ношение плохо вентилируемой обуви, которая мала по размеру либо слишком тесна в области пальцев, анатомические особенности строения ногтевого валика. Также спровоцировать врастание может повышенная потливость (гипергидроз), ортопедические патологии, травмы пальцев и др. Чаще всего это одновременное сочетание нескольких причин.



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— Чем опасен вросший ноготь и как человеку понять, что есть проблема?

— Прежде всего это ощущение дискомфорта, которое при отсутствии лечения перейдет в выраженный болевой синдром. При осмотре будет виден отек и покраснение, а по мере прогрессирования врастания может присоединиться инфекция и появиться гнойное отделяемое. И если мы ничего не предпринимаем, то следующая стадия воспалительного процесса будет характеризоваться разрастанием грануляционной ткани — в народе это называют «дикое мясо».

— К вам обычно приходят, когда совсем невмоготу терпеть?

— Не всегда. Я бы разделил людей на две категории: тех, кто являются обладателями здоровых стоп и посещают подологический кабинет ради гигиенической уходовой аппаратной обработки, и тех, у кого есть жалобы, им дискомфортно и даже больно. Но пока боль можно терпеть, а косметический дефект скрыть под гель-лаком, визит к врачу действительно откладывают. Но пока терпишь, проблема усугубляется: решение займет больше времени, а в некоторых случаях станет невозможным.

Женщины, мужчины и мозоли

— Почему появляются мозоли и в каких случаях их нужно наблюдать у врача?

— Мозоль — это всегда следствие, а причину нужно искать в неправильно подобранной обуви или в ортопедической проблеме. Пока не разберешься с причиной, ее удаление будет носить временный характер. Обращаться с мозолями к врачу надо в тех случаях, когда они причиняют дискомфорт или болевые ощущения.



Фото: из личного архива

— Правда ли, что здоровые стопы чаще волнуют женщин?

— По моим подсчетам, 80% клиентов — это женщины. Их проблемные точки зачастую последствия стремления к прекрасному — и за это их сложно осуждать. Неприятности может принести модельная обувь, далеко не соответствующая истинным параметрам стопы, и высокий каблук. Нельзя не упомянуть и гель-лак, сроками ношения которого многие пренебрегают.

— Как обстоят дела с мужчинами: какие проблемы их приводят к подологу?

— Если женщины обращаются, когда болит или исчерпаны методы маскировки проблемы, то мужчины приходят, когда очень сильно болит. Зачастую уговаривает жена или девушка. Но есть и такие примеры в практике: внук привел дедушку, а сын записал маму. Дабы не дискредитировать весь мужской пол, скажу, что существует категория мужчин, которые ежемесячно делают парамедицинский аппаратный педикюр в качестве гигиенической процедуры.

— Должен ли мастер отказывать в педикюре, если есть медицинская проблема?

— Все на совести специалиста. Кто-то не захочет потерять клиента и деньги. Но хороший специалист не будет делать педикюр, если есть, например, грибок, а отправит клиента к врачу.



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— Можно ли делать педикюр гель-лаком, если есть подногтевые гематомы?

— Однозначно нет. Если мы покрываем подногтевую гематому, то создаем благоприятные условия для целого ряда проблем: присоединения бактериальной или грибковой инфекции, онихолизиса, деформации ногтевой пластины и пр. Более того, гематома — это повод обратиться к врачу, чтобы обработать травмированную область и получить рекомендации по дальнейшему уходу.

Как ухаживать за стопами и ногтями, чтобы не было проблем

— Какие проблемы со стопами у тех, кто активно занимается спортом?

— Сразу определимся, что есть профессиональные спортсмены и приверженцы ЗОЖ. Уровень спортивной медицины позволяет свести к минимуму профессиональные заболевания и травмы, но все же они есть, хотя в большей степени касаются любителей. Проблему может создать изменение биомеханики стопы на фоне большой нагрузки, нарушение техники выполнения упражнений, нерациональный подбор спортивной обуви (без учета специфики занятий) и пренебрежение гигиеническими мерами. Из-за этих причин профессиональные и не очень спортсмены к подологу обращаются с гематомами, мозолями, утолщенными и деформированными ногтями и другими проблемами.

— Какие типичные ошибки ухода за ногтями дома?

— В основном это неправильное подстригание ногтевых пластин. Например, родители часто «зарезают» углы ногтей детям, а это может приводить к врастанию пластины. Врастать ногти после «зарезания» могут и у людей, которые носят форменную обувь, любителей высоких каблуков и лодочек. Еще одна ошибка — обрезать ногти под корень. Так вы можете травмировать мягкие ткани, а из-за этого порой развивается воспалительный процесс и другие осложнения. Кроме того, если всегда так подстригать ногти, то со временем может произойти изменение их формы и укорочение ногтевой пластины.



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— Что бы вы в целом порекомендовали людям, которые хотят сохранить стопы здоровыми?

— Давать обобщенные рекомендации дело неблагодарное, куда результативнее персонализированный подход. Однако существуют правила, которые помогут избежать серьезных проблем:

нужно регулярно мыть стопы (дважды в день), полезно завершать мытье контрастным душем, который снимет усталость.

обязательно после любых водных процедур вытирать стопы насухо и особенно тщательно — межпальцевые промежутки.

после каждого мытья нужно наносить увлажняющий крем, подобранное индивидуально с учетом особенностей стоп и ногтей.

периодически нужно проводить самообследование на предмет выявления ранних признаков заболеваний.

следует выполнять общеукрепляющие гимнастические упражнения для стоп. Отличным вариантом в любом возрасте станут занятия с использованием ортопедического коврика.

с гигиенической целью можно раз в 28−30 дней делать процедуру аппаратного педикюра.

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