"Дети не должны идти в школу. Если мы не хотим положить всю страну..."

"К сожалению, один не в своем уме товарищ уверенно ведет себя и своих последователей к самоубийству и в этой свое убежденности приведет к гибели тысячи людей. Но мы с вами должны иметь свою голову на плечах и делать ровно обратное, ибо нам надо выжить", - пишет Козлов на странице ОГП в Фейсбуке.





"Дети в большинстве своем переносят болезнь легко, но при этом являются носителями вируса. Обнародованные корректировки данных по Китаю говорят о том, что бессимптомных может быть до 80% от числа зараженных.





Теперь к школам. Вирус, к сожалению, очень неплохо распространяется. И достаточно 1 человека, чтобы потом заболели многие. Что произойдет, если дети пойдут в школу? В классе в среднем 24 человека, в сельской местности меньше, в городе — больше.





Если хотя бы 1 ребенок из класса заболеет — класс весь уйдет на карантин. Вместе с родителями. Каковы шансы заразиться, сидя дома и пойдя в школу? Умножайте на число контактов вашего ребенка , а это не только свой класс, но и соседние, с которыми наши дети контактируют.





Очевидно, что шанс заразиться в этом случае увеличиваются не на порядок, а вполне себе на 2 порядка. Вам это надо?









Поэтому забудьте о походе в школу в ближайшие недели. Ибо это поход максимум на неделю, после чего хорошо, если соседний класс улетит на карантин, а потом и вся школа, но вполне себе и ваш класс может улететь.





Это дичайшая дурь отправлять в ситуации отсутствия карантинных мер и начальной волны детей в школу. Так могут поступать только самоубийцы.





Также забудьте про эту дичь в виде субботников, парадов и прочего пира во время чумы. Ему надо — пускай сам себе марширует. Нарвется на вирус — потом поговорим. Товарищ премьер из Великобритании уже огреб больничку. Больше не бравирует. А нам надо выжить. Берегите себя.





Оставьте детей дома,





Это нужно всей стране, чтобы не происходил резкий рост, чтобы не положить медицину и чтобы врачи могли справиться", - написал Николай Козлов.







