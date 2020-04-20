"Славкалий" друга Лукашенко Гуцериева добыл первую соль под Любанью









Стволы шахт возводятся без взрывных работ при помощи специальных механизированных комплексов "Ульяна" и "Ольга", которые были произведены в Германии специально для данного проекта.





"Девушки" достигли уже глубину на отметке 567 метров, где и "встретили" первый слой каменной соли", - сообщили в пресс-службе "Славкалия".





На Нежинском ГОК проходческие комплексы развили скорость до 5,3 метров в сутки, работа ведется на Старобинском месторождении калийных солей.





Данный инвестиционный проект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, где будет выпускаться до двух миллионов тонн хлорида калия в год.









При этом вся продукция будет реализовываться через Белорусскую калийную компанию, что было частью инвестсоглашения между Лукашенко и Гуцериевым.











