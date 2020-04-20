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"Славкалий" друга Лукашенко Гуцериева добыл первую соль под Любанью
Источник материала: Партизан
"Славкалий", входящий в группу "Сафмар" российского олигарха Михаила Гуцериева, продолжает строить шахты на Нежинском горно-обогатительном комбинате под Любанью
Стволы шахт возводятся без взрывных работ при помощи специальных механизированных комплексов "Ульяна" и "Ольга", которые были произведены в Германии специально для данного проекта.
"Девушки" достигли уже глубину на отметке 567 метров, где и "встретили" первый слой каменной соли", - сообщили в пресс-службе "Славкалия".
На Нежинском ГОК проходческие комплексы развили скорость до 5,3 метров в сутки, работа ведется на Старобинском месторождении калийных солей.
Данный инвестиционный проект предусматривает строительство горнодобывающего комплекса, где будет выпускаться до двух миллионов тонн хлорида калия в год.
При этом вся продукция будет реализовываться через Белорусскую калийную компанию, что было частью инвестсоглашения между Лукашенко и Гуцериевым.
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"Славкалий", входящий в группу "Сафмар" российского олигарха Михаила Гуцериева, продолжает строить шахты на Нежинском горно-обогатительном комбинате под Любанью
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