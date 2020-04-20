ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Витебские милиционеры продолжают разбираться в обстоятельствах аферы на 100 тысяч долларов

20.04.2020 19:04 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

По информации правоохранителей, 36-летний житель Глубокого брал в долг у знакомых под проценты деньги, но возвращать ничего не собирался. Информация о финансовых аферах начала поступать в правоохранительные органы в прошлом году. Одной из жертв подозреваемого стал 33-летний житель Глубокого, передавший тому 1 миллион российских рублей. Гарантией возврата валюты должна была стать расписка, предусматривающая залог иномарки заемщика. 

Однако в последующем злоумышленник не признал документ, сославшись на неверно указанный регистрационный номер автомобиля. Подробнее с материалами уголовного дела ознакомился Юрий Шевчук. Вот та самая расписка, по которой 36-летний жителей города Глубокое обязался вернуть своему товарищу 1 миллион российских рублей. В противном случае второму в качестве погашения долга должен был уйти автомобиль «ауди». Но со временем мужчина пересмотрел условия документа и, сославшись на неточности в нем, отказался отдавать и деньги, и машину. 

А годом ранее на уловку этого же афериста попался и 33-летний минчанин. Он под честное слово передал тому 70 тысяч с условием в срок получить их обратно еще и с процентами. Но и в этом случае у заемщика оказался свой взгляд на проблему долга. В итоге кредитору удалось вернуть лишь 40 тысяч долларов, после чего он пригрозил подозреваемому судом.

Как выяснилось, все деньги мужчина тратил на возврат предыдущих долгов, повседневные нужды и онлайн-ставки в букмекерских конторах. В итоге такой подход к долгам обернулся уголовным делом. Статья   "Мошенничество в особо крупном размере" предусматривает до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества. 

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По информации правоохранителей, 36-летний житель Глубокого брал в долг у знакомых под проценты деньги, но возвращать ничего не собирался. Информация о финансовых...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Славкалий» Михаила Гуцериева добыл первую соль на Нежинском ГОК
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

19.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
20.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика