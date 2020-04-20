Дождались? На этой неделе наконец потеплеет





В первой половине текущей недели погодные условия будут определяться влиянием периферии скандинавского антициклона, продолжится поступление прохладного воздуха с северных широт.





Во вторник и среду прогнозируется преимущественно без осадков. Существенный дискомфорт может вносить порывистый ветер. Температура воздуха ночью будет от минус 3 до плюс 3 градусов, местами в южных районах возможно понижение до минус 4-6. Днем воздух прогреется до 9-16 градусов.





В четверг, 23 апреля, ожидается преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах Гомельской области пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха ночью будет от минус 3 до плюс 3, по западу - 4-5 градусов тепла.





Дневная температура воздуха будет колебаться от плюс 10 по северо-востоку до плюс 18 в западных районах страны.









Во второй половине недели на погоду в Беларуси начнут оказывать влияние атмосферные фронты и более теплые воздушные массы. В отдельных районах страны прогнозируются кратковременные дожди.





Температура воздуха в ночные часы будет слабоположительной от нуля до плюс 6 градусов, по югу - до 8 градусов тепла. Днем ожидается 10-17 градусов со знаком плюс, по югу страны в отдельные дни воздух прогреется до 18-20 градусов.