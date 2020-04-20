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В США зафиксировали тяжелейшую засуху за 1200 лет
Источник материала: Tut.by
Ученые из Колумбийского университета зафиксировали самую тяжелую и долгую засуху в западной части США за последние 1200 лет. Ее причиной являются изменения климата, спровоцированные деятельностью человека. Об этом
Исследователи проанализировали годичные кольца деревьев, произрастающих на территории девяти штатов, включая Орегон, Вайоминг, Нью-Мексико, а также на юго-западе Монтаны и севере Мексики. Специалисты сравнили засуху, которая началась в 2000 году и продолжается до сих пор, с четырьмя другими мегазасухами (англ. megadrought) за 1200 лет. Ключевым параметром стала влажность почвы, которая продемонстрировала, что нынешняя засуха является самой сильной в истории современного общества.
Умеренная долгосрочная засуха, которая сама по себе не является чем-то необычным, усугубляется ростом средних температур, которые в настоящее время на 2,9 градуса Цельсия превышают показатели прошлых лет. Это значительно снижает увлажненность почвы.
Для оценки вклада глобального потепления ученые использовали 31 компьютерную модель, чтобы сравнить текущую ситуацию с гипотетическим миром, в котором не происходит сжигания ископаемого топлива. Оказалось, что вклад антропогенного изменения климата в засуху достигает 47 процентов.
Нынешняя засуха длится всего лишь два десятилетия, хотя в прошлом мегазасухи продолжались не менее 28 лет. Исследователи полагают, что в данный момент имеет смысл говорить о зарождающейся мегазасухе, хотя она уже считается рекордно сильной и первым подобным явлением за всю историю наблюдений.
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Исследователи проанализировали годичные кольца деревьев, произрастающих на территории девяти штатов, включая Орегон, Вайоминг, Нью-Мексико, а также на юго-западе...
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