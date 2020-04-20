В США зафиксировали тяжелейшую засуху за 1200 лет

Источник материала: Tut.by

Ученые из Колумбийского университета зафиксировали самую тяжелую и долгую засуху в западной части США за последние 1200 лет. Ее причиной являются изменения климата, спровоцированные деятельностью человека. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org, пишет Lenta.ru.



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Исследователи проанализировали годичные кольца деревьев, произрастающих на территории девяти штатов, включая Орегон, Вайоминг, Нью-Мексико, а также на юго-западе Монтаны и севере Мексики. Специалисты сравнили засуху, которая началась в 2000 году и продолжается до сих пор, с четырьмя другими мегазасухами (англ. megadrought) за 1200 лет. Ключевым параметром стала влажность почвы, которая продемонстрировала, что нынешняя засуха является самой сильной в истории современного общества.

Умеренная долгосрочная засуха, которая сама по себе не является чем-то необычным, усугубляется ростом средних температур, которые в настоящее время на 2,9 градуса Цельсия превышают показатели прошлых лет. Это значительно снижает увлажненность почвы.

Для оценки вклада глобального потепления ученые использовали 31 компьютерную модель, чтобы сравнить текущую ситуацию с гипотетическим миром, в котором не происходит сжигания ископаемого топлива. Оказалось, что вклад антропогенного изменения климата в засуху достигает 47 процентов.

Нынешняя засуха длится всего лишь два десятилетия, хотя в прошлом мегазасухи продолжались не менее 28 лет. Исследователи полагают, что в данный момент имеет смысл говорить о зарождающейся мегазасухе, хотя она уже считается рекордно сильной и первым подобным явлением за всю историю наблюдений.