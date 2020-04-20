Минское «Динамо» рассталось с Сергеем Гуренко

Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» расторгло контракт с главным тренером команды Сергеем Гуренко, сообщает официальный сайт клуба.



Фото: ФК "Динамо" (Минск)

Отметим, что Гуренко подал в отставку еще после четвертого тура, однако согласился на просьбу руководства клуба продолжить работу с командой еще на одну игру.

Минское «Динамо» с шестью очками в пяти играх занимает 12-е место в чемпионате Беларуси.

Как сообщает «Прессбол» , новым тренером минчан станет Леонид Кучук.