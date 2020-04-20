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Минское «Динамо» рассталось с Сергеем Гуренко
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо» расторгло контракт с главным тренером команды Сергеем Гуренко,
Отметим, что Гуренко подал в отставку еще после четвертого тура, однако согласился на просьбу руководства клуба продолжить работу с командой еще на одну игру.
Минское «Динамо» с шестью очками в пяти играх занимает 12-е место в чемпионате Беларуси.
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Минское «Динамо» расторгло контракт с главным тренером команды Сергеем Гуренко, сообщает официальный сайт клуба.
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