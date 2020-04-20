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Минское «Динамо» рассталось с Сергеем Гуренко

20.04.2020 14:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» расторгло контракт с главным тренером команды Сергеем Гуренко, сообщает официальный сайт клуба.


Фото: ФК "Динамо" (Минск)

Отметим, что Гуренко подал в отставку еще после четвертого тура, однако согласился на просьбу руководства клуба продолжить работу с командой еще на одну игру.

Минское «Динамо» с шестью очками в пяти играх занимает 12-е место в чемпионате Беларуси.

Как сообщает «Прессбол», новым тренером минчан станет Леонид Кучук.

 
Теги: Минск
 
 
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Минское «Динамо» расторгло контракт с главным тренером команды Сергеем Гуренко, сообщает официальный сайт клуба.
 
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