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Букмекеры назвали шансы игрока из чемпионата Беларуси получить "Золотой мяч"

20.04.2020 15:00 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Букмекеры назвали вероятность того, что "Золотой мяч"-2021 получит один из игроков белорусской высшей лиги.



По оценке аналитиков, вероятность такого развития событий крайне мала. Сделать ставку на то, что "Золотой мяч" уедет в Беларусь, можно с коэффициентом 50.00. Это примерно 2% вероятности.

Отдельно можно поставить на то, что престижную награду получит нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский. Вероятность этого букмекеры оценили коэффициентом 101.00. Это примерно 1% вероятности.

Напомним, чемпионат Беларуси — один из немногих в мире продолжающихся футбольных турниров и единственный в Европе.
 
 
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Букмекеры назвали вероятность того, что "Золотой мяч"-2021 получит один из игроков белорусской высшей лиги.
 
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