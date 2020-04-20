







По оценке аналитиков, вероятность такого развития событий крайне мала. Сделать ставку на то, что "Золотой мяч" уедет в Беларусь, можно с коэффициентом 50.00. Это примерно 2% вероятности.





Отдельно можно поставить на то, что престижную награду получит нападающий брестского "Динамо" Артем Милевский. Вероятность этого букмекеры оценили коэффициентом 101.00. Это примерно 1% вероятности.





Напомним, чемпионат Беларуси — один из немногих в мире продолжающихся футбольных турниров и единственный в Европе.











