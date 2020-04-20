В Браславе на переходе Renault насмерть сбил женщину

Источник материала: Tut.by

Женщина погибла под колесами автомобиля в Браславе, сообщили в ГАИ УВД Витебского облисполкома.



Фото: ГАИ

Авария произошла 20 апреля, около 07.00. Установлено, что 35-летняя женщина-водитель Renault ехала по улице Юбилейной и вблизи дома № 40 сбила 57-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавшая от полученных телесных повреждений умерла на месте происшествия.