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В Браславе на переходе Renault насмерть сбил женщину
Источник материала: Tut.by
Женщина погибла под колесами автомобиля в Браславе,
Авария произошла 20 апреля, около 07.00. Установлено, что 35-летняя женщина-водитель Renault ехала по улице Юбилейной и вблизи дома № 40 сбила 57-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пострадавшая от полученных телесных повреждений умерла на месте происшествия.
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Авария произошла 20 апреля, около 07.00, вблизи дома № 40 по улице Юбилейной.
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