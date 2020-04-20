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В Щучине лжесотрудник IT-отдела похитил из магазина свыше 24 тысяч белорусских рублей
20.04.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
16 апреля в магазин сотовой связи в Щучине
После того как стало ясно, что сотрудник IТ-отдела был вымышленным, пострадавшие обратились в Щучинский РОВД.– На данный момент правоохранители устанавливают личность звонившего. По данному факту следователями квалифицированы его действия по части 3 статьи 209 уголовного кодекса Республики Беларусь – «Мошенничество, совершенное в крупном размере», – сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома
Стоит отметить, что подобного рода звонки в магазины сотовой связи поступали и ранее, но сотрудники не шли на поводу у мошенников. В таких случаях в первую очередь необходимо узнать больше информации у звонившего: из какого отдела, где находится офис, кто руководитель и так далее. Лучше всего, не кладя трубку, позвонить руководителю, рассказать о том, что происходит, и ждать дальнейших указаний.
УВД Гродненского облисполкома
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16 апреля в магазин сотовой связи в Щучине позвонил неизвестный. Мужчина представился сотрудником IT-отдела данной компании. Гражданин рассказал...
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