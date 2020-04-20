Отменяются некоторые поезда через станцию «Слуцк»

Источник материала: Слуцк Город





БелЖД тоже отменяет некоторые рейсы: на этой неделе ещё сократится количество поездов, проходящих через станцию «Слуцк».

Так, с 25 апреля по субботам апреля отменяются поезда региональных линий эконом-класса №6531 Осиповичи-Солигорск (отправлением из Осипович в 21:30 и прибытием в Слуцк в 23:26).

А с 26 апреля по воскресеньям отменяется по воскресениям поезд региональных линий эконом-класса №6520 Солигорск–Осиповичи (отправление из Слуцка в 4:28, прибытие в Осиповичи в 6:50).

Ранее сообщалось , что в связи с уменьшением пассажиропотока с 14 апреля отменяются некоторые поезда Могилев-Солигорск-Могилев, проходящие через Слуцк.

Подробную информацию можно получить в билетной кассах железнодорожной станции «Слуцк» или по телефону 105.

Напомним, с 22 апреля слуцкий автопарк отменят многие городские и пригородные автобусные маршруты.



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