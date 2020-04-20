|
Очевидец ДТП, в котором водитель чудом выжил, показал фото сразу после происшествия
20.04.2020 14:26 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вырванный мотор, валяющиеся отдельно колёса, сорванные двери... кажется, выжить в таком ДТП нереально, но к счастью, всё обошлось.
Официальная
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вырванный мотор, валяющиеся отдельно колёса, сорванные двери... кажется, выжить в таком ДТП нереально, но к счастью, всё обошлось. Официальная информация по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)