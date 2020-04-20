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В Минске водитель такси присвоил $100, которые оставил пассажир в качестве залога
Источник материала: ОНТ
В Минске таксист присвоил 100 долларов США, которые пассажир оставлял в качестве залога, так как не имел при себе наличных белорусских рублей. Личность подозреваемого установлена,
После поездки пассажир пообещал водителю такси, что принесет нужную для оплаты сумму, а в качестве залога оставил $100. Таксист уехал, не дожидаясь обещанного.
Потерпевший мужчина обратился в Центральное РУВД Минска. Вскоре была установлена личность присвоившего деньги водителя. Им оказался 30-летний житель Минской области.
Ранее подозреваемый к уголовной ответственности привлечен не был.
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В Минске таксист присвоил 100 долларов США, которые пассажир оставлял в качестве залога, так как не имел при себе наличных белорусских рублей. Личность...
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