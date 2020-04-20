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В Минске водитель такси присвоил $100, которые оставил пассажир в качестве залога

20.04.2020 14:26 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске водитель такси присвоил 0, которые оставил пассажир в качестве залога

В Минске таксист присвоил 100 долларов США, которые пассажир оставлял в качестве залога, так как не имел при себе наличных белорусских рублей. Личность подозреваемого установлена, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

После поездки пассажир пообещал водителю такси, что принесет нужную для оплаты сумму, а в качестве залога оставил $100. Таксист уехал, не дожидаясь обещанного.

Потерпевший мужчина обратился в Центральное РУВД Минска. Вскоре была установлена личность присвоившего деньги водителя. Им оказался 30-летний житель Минской области.

Ранее подозреваемый к уголовной ответственности привлечен не был.

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Теги: Минск
 
 
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В Минске таксист присвоил 100 долларов США, которые пассажир оставлял в качестве залога, так как не имел при себе наличных белорусских рублей. Личность...
 
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