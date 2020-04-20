«Дом гниет, срочно делаем крышу». Архитектор рассказал, что происходит с его домом в деревне

Источник материала: Tut.by

«Начну с плохих вестей: часть дома успела сгнить», — так начинается очередная серия видеоблога архитектора Андруся Бездаря из студии ZROBYM architects, который строит себе дом под Минском по собственному проекту. В этот раз он рассказывает, чем аукнулась маленькая ошибка при монтаже плоской крыши и что случилось с перекрытием, в которое попала вода.





Белорусский архитектор Андрусь строит себе дом в деревне. Весь процесс он снимает на видео и выкладывает в своем видеоблоге. Он уже рассказывал своим подписчикам, какой проект придумал для себя, как выбирал участок, копал пруд , как возводился каркас .

После долгого перерыва Андрусь снова в эфире: на стройплощадке его фахверкового дома возобновились работы. Кровлю осенью уложить не успели, и деревянные конструкции перекрытия и одновременно основания плоской кровли защищала лишь пленка пароизоляции. И хоть все стыки проклеивались, влага все равно просочилась под нее и деревянные конструкции (балки и фанера), намокли и почернели.

— Проект интерьера придется переделывать, — делает выводы Андрусь. — Первоначально планировалось, что эти балки останутся в интерьере, но теперь их внешний вид испорчен, придется их чем-то закрывать.







При монтаже была допущена ошибка: пленку уложили на фанеру без вентзазора. Поэтому в пирог кровли внесли коррективы. Утеплитель будет закладываться между балок изнутри дома, под основанием финишного покрытия из ЦСП появился вентзазор.





В качестве кровли архитектор выбрал каучуковую мембрану (TPO). Выбор ее был не случайным: дом каркасный и деформация деревянных конструкций не исключена. А у этого покрытия, в отличие от мембран ПВХ, есть свойство растягиваться. Таким образом будет компенсироваться возможная деформация основания. К тому же такие мембраны ремонтопригодны, долговечны (50 лет), гарантия 10 лет.

Стоимость кровельной мембраны с работой (площадь крыши — 305 м2) обошлись в 10 668 долларов.

В новом выпуске видеоблога Андрусь подробно рассказывает о монтаже кровли и каким образом сделано водоотведение. Также он показал, как реализована его задумка с озеленением части крыши.





— Если вы строите каркасный дом — старайтесь максимально быстро закрыть внешний контур, — советует Андрусь. — Мне это было финансово сложно сделать в конце прошлого года, и это принесло определенные проблемы. Теперь я стараюсь исправить ситуацию — быстро закрыть контур и спасти дом от гниения.

Андрусь также анонсировал тему следующей серии видеоблога — монтаж фасада и остекление.