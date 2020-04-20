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Брестский электромеханический завод получил от профсоюзов партию защитных средств
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Отраслевые профсоюзы Беларуси продолжают оказывать помощь и поддержку работникам крупных предприятий. Партию дезинфицирующих и защитных средств получил Брестский электромеханический завод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Создание безопасных условий труда – основная задача нанимателя. Но первичные профсоюзные организации не остаются в стороне. Защитные маски, антисептики для обработки рук, а еще обязательно с учётом специфики предприятия – дезинфекторы рабочих поверхностей. Все самое необходимое для почти 300 работников завода.
Николай Козич, заместитель директора по производству Брестского электромеханического завода:
Николай Шум, председатель Брестского областного объединения профсоюзов:
Кроме того, в профсоюзных организациях созданы «кассы взаимопомощи». Из них поддержку получают самые уязвимые категории граждан – многодетные родители, пенсионеры и ветераны труда. До 50 % своей экономии средств отраслевые профсоюзы перечисляют в страховой фонд для медиков.
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Новости Беларуси. Отраслевые профсоюзы Беларуси продолжают оказывать помощь и поддержку работникам крупных предприятий. Партию дезинфицирующих и защитных...
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