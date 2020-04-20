Samsung признала проблему со странными зелеными пятнами на экране Galaxy S20 Ultra

Источник материала: Tut.by

Несколько дней назад некоторые пользователи в Сети начали жаловаться на дисплеи в своих новеньких и далеко не самых бюджетных Galaxy S20 Ultra. Панели вдруг начали покрываться зелеными пятнами. Ресурс SamMobile со ссылкой на представителей компании заявил , что в Samsung признали проблему и готовят ее решение.





На форуме Reddit и официальном форуме Samsung нашлось несколько владельцев Galaxy S20 Ultra, экраны в аппаратах которых начались покрываться зелеными пятнами на черном фоне. Проблема проявлялась только если на устройстве был активен режим с отображением картинки в 120 Гц. При 60 Гц такой неприятной особенности нет. Затруднения появились после выхода последнего апдейта прошивки.

Представители компании заявили, что знают о происходящем и что проблему решат в грядущем обновлении. Проблемный апдейт, вызывающий эффект с зелеными пятнами, уже недоступен. Впрочем, когда именно выпустят новое обновление, пока неизвестно. Вместе с тем представители компании упомянули, что проблема «проявляется на ограниченном числе аппаратов Galaxy S20 Ultra».

Напомним: Galaxy S20 Ultra — нынешний топовый смартфон Samsung с экраном на 6,9 дюйма, 12/128 ГБ постоянной памяти, процессором Exynos 990 (или Snapdragon 865), а также основной камерой с 108-мегапиксельным модулем. При тестировании главным достоинством девайса мы назвали дисплей с разверткой в 120 Гц, недостатком — время автономной работы. Больше чем 4,5−5 часов активного экрана из гаджета вытянуть не получилось, несмотря на батарейку в 5000 мАч.

Ниже — цены линейки Galaxy S20: