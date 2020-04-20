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Samsung признала проблему со странными зелеными пятнами на экране Galaxy S20 Ultra
Источник материала: Tut.by
Несколько дней назад некоторые пользователи в Сети начали жаловаться на дисплеи в своих новеньких и далеко не самых бюджетных Galaxy S20 Ultra. Панели вдруг начали покрываться зелеными пятнами. Ресурс SamMobile со ссылкой на представителей компании
На форуме
Представители компании заявили, что знают о происходящем и что проблему решат в грядущем обновлении. Проблемный апдейт, вызывающий эффект с зелеными пятнами, уже недоступен. Впрочем, когда именно выпустят новое обновление, пока неизвестно. Вместе с тем представители компании упомянули, что проблема «проявляется на ограниченном числе аппаратов Galaxy S20 Ultra».
Напомним: Galaxy S20 Ultra — нынешний топовый смартфон Samsung с экраном на 6,9 дюйма, 12/128 ГБ постоянной памяти, процессором Exynos 990 (или Snapdragon 865), а также основной камерой с 108-мегапиксельным модулем. При
Ниже — цены линейки Galaxy S20:
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Представители компании заявили, что знают о происходящем и что проблему решат в грядущем обновлении.
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