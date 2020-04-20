Брестчане: Лукашенко, уходи!

Напомним, Дмитрия Бекалюка, Александра Кабанова и Дмитрия Андросюка задержали 17 и 18 апреля. Правозащитники предполагают, что поводом для их задержания стал выход на площадь в прошлое воскресенье, 12 апреля.





Сегодня в интернете появилась видеозапись шествия, из которой следует, что к экологическим лозунгам добавилось: "Лукашенко, уходи".











