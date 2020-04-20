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Брестчане: Лукашенко, уходи!

20.04.2020 14:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В воскресенье несколько сотен брестчан прошли по главной улице в поддержку задержанных противников завода АКБ.

Напомним, Дмитрия Бекалюка, Александра Кабанова и Дмитрия Андросюка задержали 17 и 18 апреля. Правозащитники предполагают, что поводом для их задержания стал выход на площадь в прошлое воскресенье, 12 апреля.

Сегодня в интернете появилась видеозапись шествия, из которой следует, что к экологическим лозунгам добавилось: "Лукашенко, уходи".
 
 
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В воскресенье несколько сотен брестчан прошли по главной улице в поддержку задержанных противников завода АКБ.
 
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