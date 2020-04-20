Вулкан Этна проснулся на побережье Сицилии

Источник материала: ОНТ

Один из самых активных вулканов в Европе – Этна – проснулся на побережье Сицилии.

Огромный столб дыма виден за несколько километров. По склонам из кратера стекают потоки лавы. Но специалисты успокаивают, извержение угрозы для людей не несёт – вокруг Этны пустынная местность. И на работу аэропорта в Катании пробуждение вулкана не повлияет – там и без того действует ограниченный режим из-за эпидемии.

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