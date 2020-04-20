«Минск-Арена» вошла в тройку лучших в КХЛх

Источник материала: ОНТ

«Минск-Арена» попала в тройку лучших хоккейных Дворцов по версии телеканала «Матч! ТВ».

При составлении рейтинга учитывались несколько факторов: общая вместимость арены; дата ее открытия; процент заполняемости; использование — какие матчи на ней проходят; социальная значимость для города и страны. «Минск-Арена» заняла третье место, уступив питерскому Ледовому дворцу и «ЦСКА-Арене». В этом сезоне средняя посещаемость на матчах минского «Динамо» составила 10 тысяч 698 зрителей. Арена заполнялась на 70%.

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