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«Минск-Арена» вошла в тройку лучших в КХЛх

20.04.2020 13:50 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Минск-Арена» вошла в тройку лучших в КХЛх

«Минск-Арена» попала в тройку лучших хоккейных Дворцов по версии телеканала  «Матч! ТВ». 

При составлении рейтинга учитывались несколько факторов: общая вместимость арены; дата ее открытия;  процент заполняемости; использование — какие матчи на ней проходят; социальная значимость для города и страны. «Минск-Арена» заняла третье место, уступив питерскому Ледовому дворцу и «ЦСКА-Арене». В этом сезоне средняя посещаемость  на матчах минского «Динамо» составила 10 тысяч 698 зрителей. Арена заполнялась на 70%. 

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Теги: Минск
 
 
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«Минск-Арена» попала в тройку лучших хоккейных Дворцов по версии телеканала  «Матч! ТВ».  При составлении рейтинга учитывались несколько факторов: общая...
 
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