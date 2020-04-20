20, 21 и 22 апреля магазин «Радуга» приглашает за аппетитной пятёркой.
П/ф фарш куриный «Неженка люкс» охл, кг – 4,99;
П/ф печень говяжья охл, кг – 3,99;
Сайка с изюмом, 300 г – 0,79;
Мороженое в асс-те, кг – 7,99;
Ролл «Красный Дракон» – 17,49
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Аппетитная пятерка в магазине «Радуга»
20.04.2020 — Разное | Новости Дзержинска
Источник материала: Новости Дзержинска
20, 21 и 22 апреля магазин «Радуга» приглашает за аппетитной пятёркой.
П/ф фарш куриный «Неженка люкс» охл, кг – 4,99;
П/ф печень говяжья охл, кг – 3,99;
Сайка с изюмом, 300 г – 0,79;
Мороженое в асс-те, кг – 7,99;
Ролл «Красный Дракон» – 17,49
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20, 21 и 22 апреля магазин «Радуга» приглашает за аппетитной пятёркой.
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