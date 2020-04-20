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В аварии в Свислочском районе погибли два человека

20.04.2020 19:04 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

ДТП случилось около 3 часов ночи на дороге Гринки-Романовцы. 22-летний водитель ехал за рулём автомобиля фольксваген Туран. Дорога песчаная. Шофёр потерял управление и врезался в дерево. От полученных траввм и он, и его 22-летний пассажир скончались на месте. Также в салоне ехали ещё 3 девушки. Двое из них не пострадали, ещё одну 16-летнюю леди отвезли в больницу. По словам одной из девушек, причиной аварии могло стать дикое животное, которое внезапно выбежало на дорогу. 
 
 
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ДТП случилось около 3 часов ночи на дороге Гринки-Романовцы. 22-летний водитель ехал за рулём автомобиля фольксваген Туран. Дорога песчаная. Шофёр потерял...
 
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