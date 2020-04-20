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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В аварии в Свислочском районе погибли два человека ДТП случилось около 3 часов ночи на дороге Гринки-Романовцы. 22-летний водитель ехал за рулём автомобиля фольксваген Туран. Дорога песчаная. Шофёр потерял...

ДТП случилось около 3 часов ночи на дороге Гринки-Романовцы. 22-летний водитель ехал за рулём автомобиля фольксваген Туран. Дорога песчаная. Шофёр потерял управление и врезался в дерево. От полученных траввм и он, и его 22-летний пассажир скончались на месте. Также в салоне ехали ещё 3 девушки. Двое из них не пострадали, ещё одну 16-летнюю леди отвезли в больницу. По словам одной из девушек, причиной аварии могло стать дикое животное, которое внезапно выбежало на дорогу.