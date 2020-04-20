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В Шкловском районе Renault врезался в постамент: водитель в реанимации

20.04.2020 15:02 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бесправник на Renault врезался в постамент в Шкловском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.


Утром 20 апреля вблизи деревни Черноручье 29-летний водитель Renault Megane Scenic не справился с управлением автомобиля, выехал за пределы дороги и врезался в бетонный постамент.

В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.


В ГАИ отметили, что мужчина ранее был лишен водительского удостоверения.

 
 
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В ГАИ отметили, что мужчина ранее был лишен водительского удостоверения.
 
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