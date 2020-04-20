В Шкловском районе Renault врезался в постамент: водитель в реанимации

Источник материала: Tut.by

Бесправник на Renault врезался в постамент в Шкловском районе. Об этом сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.





Утром 20 апреля вблизи деревни Черноручье 29-летний водитель Renault Megane Scenic не справился с управлением автомобиля, выехал за пределы дороги и врезался в бетонный постамент.

В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.





В ГАИ отметили, что мужчина ранее был лишен водительского удостоверения.