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В Шкловском районе Renault врезался в постамент: водитель в реанимации
Источник материала: Tut.by
Бесправник на Renault врезался в постамент в Шкловском районе. Об этом
Утром 20 апреля вблизи деревни Черноручье 29-летний водитель Renault Megane Scenic не справился с управлением автомобиля, выехал за пределы дороги и врезался в бетонный постамент.
В результате ДТП водитель получил травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение больницы.
В ГАИ отметили, что мужчина ранее был лишен водительского удостоверения.
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В ГАИ отметили, что мужчина ранее был лишен водительского удостоверения.
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