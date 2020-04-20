С благодарностью, медикам

Выразить слова благодарности и поддержки тем, кто сейчас на передовой – нашим медикам, теперь может любой желающий. Совместный проект БРСМ и «Белпочты» #СпасибоМедикам предлагает отправить открытку в любое медицинское учреждение страны (адрес можно найти на сайте учреждения). Жители Смолевиччины также присоединились к этому марафону добра.

Так, волонтер отряда «Доброе сердце» РК ОО «БРСМ» Анасатасия Киселева с радостью присоединилась к акции и подписала открытку для медработников УЗ «Смолевичская ЦРБ».





– В это непростое время многие из нас сконцентрированы только на себе, забывая о людях, которые сейчас на передовой – врачах, медсестрах, водителях скорой помощи и других медработниках, – отметила Анастасия. – От всего сердца выражаю благодарность за труд медикам Смолевиччины и всей Беларуси.

К акции присоединился и первый секретарь РК ОО «БРСМ» Дмитрий Пашкевич. Он отметил, что марафон в поддержку белорусских врачей – совместный проект с «Белпочтой», в котором он пригласил принять участие не только молодежь, но и всех жителей Смолевиччины.

– Скачать открытку на официальных интернет-ресурсах и в группах БРСМ в социальных сетях, распечатать ее и написать пару теплых слов очень просто, – отметил Дмитрий. – Но, уверен, что этот маленький жест поднимет настроение, боевой дух наших врачей. К тому же, марка на открытку или конверт не потребуется. До конца месяца «Белпочта» обеспечит бесплатную доставку карточек с хештегом #СпасибоМедикам.





У всех есть возможность сказать «Спасибо» тем, кто прямо сейчас беспокоится о настоящем и будущем!

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.