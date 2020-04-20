Мартен Фуркад получил хрустальный глобус по ошибке

Источник материала: ОНТ

Мартен Фуркад получил Большой хрустальный глобус, но произошло это из-за ошибки Международной федерации биатлона.

В условиях карантина награда пришла по почте. Хотя этот приз должен был получить Йоханнес Бё, а Фуркад стал обладателем малого Хрустального глобуса. Минувший сезон стал для француза последним в профессиональной карьере. Фуркад пообещал вернуть приз владельцу.

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