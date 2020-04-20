|
Мартен Фуркад получил хрустальный глобус по ошибке
Источник материала: ОНТ
Мартен Фуркад получил Большой хрустальный глобус, но произошло это из-за ошибки Международной федерации биатлона.
В условиях карантина награда пришла по почте. Хотя этот приз должен был получить Йоханнес Бё, а Фуркад стал обладателем малого Хрустального глобуса. Минувший сезон стал для француза последним в профессиональной карьере. Фуркад пообещал вернуть приз владельцу.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мартен Фуркад получил Большой хрустальный глобус, но произошло это из-за ошибки Международной федерации биатлона. В условиях карантина награда пришла по почте....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)